محافظ البصرة يعلق على تغريدة الصدر الخاصة بحملات رفع التجاوزات

2019/09/18 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

علق

محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

الخاصة بحملات رفع التجاوزات.





وقال العيداني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تغريدة مقتدى الصدر لا تتقاطع مع حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة”، مبينا ان “الحملة لا تستهدف الفقراء بل واحد من اهدافها تعويض المعوزين والفقراء ببدائل سواء اصحاب البسطات او السكن”.





وكشف

عن “اعدادا نماذج لبسطات نظامية للباعة المتجولين الذين تمت ازالة بسطاتهم

العشوائية”، متهما من “قال عنهم البعض بانهم روجوا للحملة على انها ضد

الفقير لكنها عكس ذلك”.

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