عالية نصيف : سأعلن للشعب كيف تمت سرقة اصحاب الفنادق والايقاع بالضحايا وتعذيبهم

2019/09/18 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



في معرض تعليقها على وجود أكثر من 40 دعوى قضائية ضدها قالت النائبة عالية نصيف ان ” مئة قضية ضدها لن تثنيها ولن تثني النواب الشرفاء عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وخصوصاً المعروفين بفسادهم”، مؤكدة ان “زمن البلطجية والشقاوات انتهى، وأما ان نعيش في دولة يحكمها القانون او نموت بشرف”.

واضاف نصيف :” سأعلن للشعب العراقي ما الذي حصل اثناء المداهمات وكيف سرقتم من صاحب فندق الرشيد مليوني دولار، وكيف سرقتم مجوهرات وساعات وأموال داود شمخو الايزيدي صاحب فندق بغداد، وكيف لم تقتربوا من فندق المنصور رغم وجود صالات الروليت لأنه ابن عمكم ايها الرقابي، وكيف تسرقون اموال الكاشير وتعذبوه ليقول ان المال المسروق ليس مئة الف دولار وانما من فئة الدولار الواحد، وسأقول للشعب العراقي ايضا كيف تعلقون الشباب المحتجزين ليلاً لتتصلوا بأصحاب الفنادق لابتزازهم “.

وتابعت :” ان حبل الظلم قصير والإيقاع بالضحايا وتعذيبهم من قبل الساديين المرضى الذين سلطتهم على رقاب الضحايا لن يستمر، فهؤلاء السجناء وأهلهم سيصل صوتهم الى رب العباد والى اصحاب الضمائر الحية، فإذا كانت فيك شجاعة فلا تستخدم اسم الوزارة في رفع الدعاوى بل اعلن عن نفسك وقل للناس بأنك انت وجلاوزتك من ترفعون الدعاوى بعد ان فشلت محاولاتك للصلح معي، فلا صلح على حساب الأبرياء والمظلومين “.

وبينت نصيف :” نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيقول كلمته ويحقق العدالة كما عهدناه، خصوصا بعد أن يئسنا من قيام رئيس الوزراء بأي اجراء تجاه هذه الزمرة، وهو يرى الظلم يحصل أمام عينيه ويلتزم الصمت، واليوم نحمله المسؤولية عن تعذيب الرجال وإهانتهم في السجون ليلا وإرجاعهم صباحا، ونقول له انك المسؤول عن تسليط هذه الزمره على رقاب البشر، والله سبحانه وتعالى يمهل ولايهمل “.

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