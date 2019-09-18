وزير التخطيط يبحث الأثر التشريعي في التنمية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

2019/09/18 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحضور الملاك المتقدم في وزارة التخطيط، وجرى خلال اللقاء بحث الأثر التشريعي في تحقيق أهداف رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.

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