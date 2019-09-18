“بالصور” إزالة “قرن شيطاني” بعملية جراحية من رأس رجل هندي!

2019/09/18 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق أجريت عملية جراحية لرجل هندي لازالة “قرن شيطاني” نما على رأسه بعد إصابته بضربة في مدينة ساغار الهندية.وتمكن الجراحون العملية بنجاح وبعد تحليل القرن اتضح أنه من مادة الكيراتين، مثل الأظافر والشعر، وليس ورما خبيثا.ويدعى الرجل شيام لال يداف ويبلغ من العمر 74 عاما.

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