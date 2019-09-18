اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في نينوى

2019/09/18 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]اعلنت عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، اعتقال ما يعرف بمسؤول الدعم اللوجستي لما تسمى ولاية دجلة في عصابات داعش الارهابية شمال المحافظة.

وذكرت العمليات في بيان تلقت وكالة كل العاق الاخبارية [اين] انه "من خلال عملية نوعية محكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من القاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بما تسمى ولاية دجلة شمال المحافظة"، مبينا ان "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة".واضاف البيان، ان "الارهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".

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