ترمب يأمر وزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران

2019/09/18 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن تشديد “كبير” للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر “لقد أمرت للتو وزير الخزانة (ستيفن منوتشين) بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!”، دون مزيد من التفاصيل.لكن طهران تنفي علاقتها بالهجمات.

وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في أيار/مايو 2018، والذي يعتبره ترمب غير كاف لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ورأى ترمب أن طهران هي المشتبه به الأساسي في هجمات أرامكو، مؤكداً منذ الأحد أن الولايات المتحدة “جاهزة للرد” ومشيراً إلى خيارات “عديدة” بهذا الصدد.

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