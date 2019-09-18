2019/09/18 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب كردي : قانون تهريب النفط لا يمنع التهريب!

رأى عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الشيوعي محي الدين حسن، ان

قانون تهريب النفط لن يمنع التهريب.وقال حسن في تصريحات صحفية في الإقليم موجود تهريب النفط من قبل أشخاص

متنفذين "لم يسمهم".وأضاف" ربما يساعد هذا القانون بتقليل العمليات وليس المنع؛ لان

الجهات المتنفذة اذا ارادت ان تنفذ القانون ستنفذه فالعبرة ليست في

اصدار القوانين بل في تنفيذه".وأجرى مجلس النواب في إقليم كردستان القراءة الاولى لتعديل مشروع

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته بالرقم {41} لسنة 2008.وكشف مقرر لجنة النفط والطاقة في برلمان الاقليم سركو ازاد كلالي، ان"

الهدف من القانون هو لحماية امن الاقتصاد في الاقليم".واشار كلالي الى، ان القانون سيحد من تهريب النفط ومشتقاته، والتي تتم

عن طريق ثقب شاحنات او الانابيب الناقلة للنفط، لافتا الى ان اي شخص

يتم اعتقاله وفق احكام هذا القانون، سيواجه الاعتقال ويتم ارساله الى

محكمة الجمارك، ولا يفرج عنه خلال مراحل التحقيقات او فترة اصدار

الحكم عليه، الى ان يصدر قرار قضائي نهائي بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي : قانون تهريب النفط لا يمنع التهريب!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي : قانون تهريب النفط لا يمنع التهريب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).