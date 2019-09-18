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عبد المهدي يغادر الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى


عبد المهدي يغادر الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى
2019/09/18 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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