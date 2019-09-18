2019/09/18 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن جماعة "أنصار الله" نفذت الهجوم على المنشآت النفطية "بوسائلها الخاصة".

ورفض الوزير الإيراني الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص الهجمات على المنشأتين النفطيتين في السعودية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ورد خاتمي على ادعاءات واشنطن بأن الهجمات على "أرامكو" السعودية نفذت بصوارخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأكد أن جماعة "أنصار الله" سبق لها أن نفذت هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في الإمارات بصواريخ مداها 1200 كم.

وتابع:"المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين البلدين، واليمنيون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية".

وأضاف خاتمي "اليمن تعرض لهجمات مكثفة منذ سنوات، وتكبد خسائر كبيرة، وأهله في حصار، وهم من نفذوا العملية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح اليوم الأربعاء، أن الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأشار ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا.

وقال الرئيس الأمريكي "تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه هجوم على إيران".

وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيراني يرد على اتهامات تورط بلاده في هجوم أرامكو ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإيراني يرد على اتهامات تورط بلاده في هجوم أرامكو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).