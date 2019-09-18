2019/09/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wd1k3mX1Td4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | قضية رفع #الحصانة .. تخلقُ مشادة بين الصيادي والجابري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | قضية رفع #الحصانة .. تخلقُ مشادة بين الصيادي والجابري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).