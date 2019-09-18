2019/09/18 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صاحب الدراجي للعهد: وزير المالية قال مستعد ان اقدم استقالة ولا امنع الاموال عن الاقليم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صاحب الدراجي للعهد: وزير المالية قال مستعد ان اقدم استقالة ولا امنع الاموال عن الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).