عبد المهدي يتوجه الى الصين

2019/09/18 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاربعاء الى جمهورية الصين الشعبية.

وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الاخير غادر بغداد متوجها الى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام".



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