مدير صحة ديالى يهنئ {الفرات نيوز} ويمنحها إمتيازاً خاصاً

2019/09/18 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي، اليوم الاربعاء، وكالة {الفرات نيوز} لحصولها على المركز الاول على قمة الوكالات العراقية بحسب مؤشر ليكسا العالمي.

وكرم التميمي مراسل {الفرات نيوز} في ديالى سنان الشمري بكتاب شكر وتقدير وتعهد بعلاج جميع منتسبي الوكالة مجانا حالهم حال الفنانين بعموم العراق.



انتهىبواسطة: سنان الشمري.

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