2019/09/18 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ty2hh4Wu_LE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجادري لـفيتو : الحكومة بكابينتها الوزارية و الوقت يمضي وهي تتراجع بكل شيء) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجادري لـفيتو : الحكومة بكابينتها الوزارية و الوقت يمضي وهي تتراجع بكل شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).