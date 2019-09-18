وفد من وزارة التربيةيناقش مع عبد المهدي المرشح لحقيبة الوزارة ومنح الطلبة والأبنية المدرسية

2019/09/18 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء ، الوكيل الفني لوزير التربية علي مسعد الابراهيمي ومفتش عام الوزارة ورئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب ومستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي .

وبين المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيانه له تلقته [اين] أن "الاجتماع ناقش تحسين الواقع التربوي وإيجاد الحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية، ومن ابرز المواضيع التي تم مناقشتها اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية، ونقل الصلاحيات الى المحافظات، ومنح التلاميذ والطلبة، والأبنية المدرسية، وتفعيل قانون حماية المعلم".كما وبحث عددا من الملاحظات والمقترحات التربوية لإدراجها في الموازنات المالية ، كما تم بحث شؤون ومتطلبات القطاع التربوي ضمن البرنامج الحكومي.

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