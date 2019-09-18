2019/09/18 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس افاد مصدر في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن تجمع 400 شخص من حاملين رايات سرايا السلام امام مبنى المحافظة احتجاجا على إزالة التجاوزات، فيما بين ان المتظاهرين يحملون أسلحة وأطلقوا عيارات نارية وبدأوا يمارسون أعمال شغب.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “400 شخص تجمعوا قرب ساحة التربية، ويحملون رايات سرايا السلام، وبعدها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور والفيديو… متظاهرو كربلاء يحملون رايات سرايا السلام وفتحوا النار من أسلحة بحوزتهم خلال تجمعهم وكالة خطوة برس.

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