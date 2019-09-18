محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً لغرفة عمليات المشاريع ، ويلزم الدوائر برفع التعارضات

2019/09/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- االمكتب الاعلامي

ترأس محافظ ذي قار عادل الدخيلي اجتماعاً لغرفة عمليات المشاريع ، بحضور نوابه ومعاونيه ومستشاريه وعدد من مدراء الدوائر المعنية ، موجهاً بالإسراع في التنفيذ ورفع التعارضات الحاصلة مع المشاريع في مختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة .

وقال الدخيلي خلال ترأسه الاجتماع المنعقد في مبنى المحافظة ” إن المشاريع المنفذة بحاجة للمتابعة والتقيّد بالالتزام في توقيتاتها الزمنية المحددة بمختلف الوحدات الإدارية للمحافظة وتحديد نسب الانجاز فيها ” ، ملزماً ” الدوائر المعنية بمعالجة التعارضات الحاصلة والمعرقلة لبعض المشاريع ” .

وأضاف ” أن الشركات المنفذة لعدد من المشاريع تعاني من وجود تعارضات مع عمل دوائر الدولة ، الأمر الذي تسبب بتوقف بعضها وتأخر انجاز البعض الآخر ” ، مشيراً إلى ” تدخله الشخصي لإنهاء أي عارض من شأنه عرقلتها ومواصلة المتابعة لإنجاح العمل وإنجازه بالصورة المطلوبة ” .

وأكد على ” ضرورة وضع جدول زمني وعملي لتدقيق عمل المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمستمرة وتشكيل فرق ميدانية للوقوف على مستجدات تنفيذها ” ، مشدداً على ” أهمية التعاون المشترك لتذليل العقبات التي تواجه إكمال مشاريع المحافظة ” .

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