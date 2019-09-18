2019/09/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر موقع «إيران فرنت بيدج» الإلكتروني ، اليوم الأربعاء ، أن إيران ستنظم عرضها العسكري السنوي في 22 من سبتمبر/أيلول في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري ، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها ، ان حوالي 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني ستشارك في عرض لوحدات عسكرية في الخليج العربي … في 22 من سبتمبر / أيلول إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عرض عسكري” ايراني في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة للحرس الثوري) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عرض عسكري” ايراني في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة للحرس الثوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).