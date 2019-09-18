اعتقال لصوص كلاب في فيتنام

2019/09/18 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الفيتنامية، أمس، اعتقال 16 من أفراد إحدى العصابات، وإنقاذ 51 كلباً، في إطار التحقيق بشأن سرقة آلاف الكلاب شمالي البلاد.

وتمت سرقة آلاف الكلاب

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