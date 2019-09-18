2019/09/18 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يغادر بغداد متوجها الى جمهورية الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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