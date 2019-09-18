الشباب تمنع فريق شنيشل من اللعب بملعب كربلاء والأخير يعلق

2019/09/18 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف راضي شنيشل، مدرب نفط الوسط، فوز فريقه على الديوانية بنتيجة {3-1} في افتتاح منافسات الدوري العراقي، بالجيد، مؤكدًا أن الأداء مازال بحاجة إلى التصحيح.

وقال شنيشل في تصريح صحفي، إن تجاوز مباراة الافتتاح وبنتيجة جيدة، بداية مشجعة لكنها لا تعني أن الأداء كان مثاليًا بل على العكس هناك أخطاء حدثت في المباراة سنسعى لتصحيحها في الجولات المقبلة من الدوري.وأضاف "مشوار الدوري طويل جدًا ولا يمكن أن تغرينا نشوة الفوز في المباراة الأولى.



علينا أن نركز على المباراة المقبلة، ونركز على تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها بعض اللاعبين".وأبدى شنيشل امتعاضه من منع فريقه من اللعب في الاستاد الرئيسي بكربلاء ما دفعنا للعب على الملعب الثانوي وتأثر الأداء بسرعة الرياح كون الملعب مفتوحًا من 3 اتجاهات.وأشار إلى، أن فريق نفط الوسط يستحق اللعب على الملعب الرئيسي، وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تعيد النظر بقرارها فيما يخص الملعب.يذكر أن نفط الوسط فاز في المباراة الأولى على الديوانية بنتيجة {3-1} ليتصدر الدوري من بداية الموسم بفارق الأهداف.انتهى

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