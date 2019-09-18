محافظ كربلاء: رفع التجاوزات وانشاء مشاريع محلها يقابله توفير سكن ملائم وكريم

2019/09/18 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاربعاء، ان رفع التجاوزات في المحافظة جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.وبال نصيف في بيان صحفي، انه "تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٠٥ والخاص برفع التجاوزات شرعت الحكومة المحلية في المحافظة بشقيها التنفيذي والمتمثلة بمحافظ كربلاء والتشريعي متمثلا بمجلس المحافظة بالتوجيه لرفع التجاوزات مع رؤية واضحة في معالجة توفير السكن البديل للمواطنين".

واضاف ان "رفع التجاوزات من الطرق العامة ومواقع المشاريع سيقابله توفير سكن كريم لهم من خلال الية سيتم اعتمادها بفرز من يمتلك قطعة ارض سكنية او منزل عن الذين لايمتلكون مسكن او قطعة ارض والذين سيتم اسكانهم اما عن طريق الدور الواطئة الكلفة او المنازل الاقتصادية التي كان يشغلها النازحون او من خلال البرنامج الذي ستقوم به الحكومة المحلية بتوزيع قطع الاراضي يتم ايصال الخدمات اليها ليتم اشغالها من المواطنين".

مشيرا الى ان "بعض المزايدات ظهرت وستظهر ومن ورائها اهداف يعلمها الجميع وانها مزايدات عبثية بلا حلول ولدينا الحلول التي ستظهر محافظتنا بشكل يتلائم مع اهميتها وتوفير السكن الملائم لمواطنينا الكرام".

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