2019/09/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يتوجه الى الصين على رأس وفد رفيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يتوجه الى الصين على رأس وفد رفيع وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يتوجه الى الصين على رأس وفد رفيع) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يتوجه الى الصين على رأس وفد رفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).