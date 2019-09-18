2019/09/18 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضحت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، الية دفع رسوم التاشيرة وخذرت مما وصفته بـالخدعة.

وذكر بيان للسفارة وصل “النور نيوز” نسخة منه “لا تنخـــدع! ان الطريقة الوحيدة لدفع رسوم التأشيرة السياحية تتم من خلال مصرف بغداد”.

وبين “إذا تم الاتصال بك من قبل شخص ما يطلب منك دفع المال لجهة ما، أو تحويل المال عبر التحويل البنكي، فأن هذه عملية احتيال”.

ودعت السفارة الى الإطلاع على الرابط الإلكتروني للتعرف على الطريقة الصحيحة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية: https://tinyurl.com/y2lj2jhl

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية في بغداد توضح الية دفع رسوم التاشيرة وتحذر من هذا الامر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية في بغداد توضح الية دفع رسوم التاشيرة وتحذر من هذا الامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).