ترامب يكشف عن صدور حزمة جديدة من العقوبات على إيران

2019/09/18 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وفي حديث قصير للصحفيين، اليوم الأربعاء، وصف ترامب العقوبات الجديدة ضد إيران بـ “المؤثرة”، مضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.

وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ “هناك العديد من خيارات العمل”.

وتابع قائلا: “قرارنا عدم ضرب إيران من قبل هو دليل على قوتنا”، وأكد أن الولايات المتحدة الآن “في وضع قوي للغاية”.

وقبل هذا التصريح، أعلن ترامب عبر “تويتر” أنه أوعز إلى وزارة المالية بتشديد العقوبات المفروضة على إيران.

وحمل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على “أرامكو”، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.

وتصر جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن على أن قواتها هي من نفذت الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وهجرة خريص السبت الماضي.

فيما تتهم السعودية إيران بالتورط في الهجوم، مؤكدة أنه جاء بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من جهة الشمال وليس من اليمن، وتبعت مسارا معقدا لتمويه مكان الإطلاق.

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