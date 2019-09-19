2019/09/19 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي: نحاول منع وقوع حرب في العراق والمنطقة ونريد استيعاب المشاكل والأزمات بطريقة إيجابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي: نحاول منع وقوع حرب في العراق والمنطقة ونريد استيعاب المشاكل والأزمات بطريقة إيجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).