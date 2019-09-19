مصدق بور للعهد: السعودية تلفق التهم لايران رغم قدرتها على رصد العملية

2019/09/19 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- مرت خمس سنوات على المعركة ووصلت اليوم الى العمق الداخلي السعودي

- أمريكا تسعى الى حفظ ماء وجهها من خلال اقحام ايران في المعركة

- أمريكا

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