الكعبي يدعو التشيك الى تأهيل المصانع الحربية وفتح خط جوي مباشر بين بغداد وبراغ

2019/09/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الاربعاء، جمهورية التشيك الى فتح خط جوي مباشر بين بغداد وبراغ بما يعزز مرحلة اعادة الاعمار وتطوير التعاون النيابي والإستثماري.

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