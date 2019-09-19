2019/09/19 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالوثائق ديوان الرقابة المالية يكشف فسادا كبيرا في وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XwH2gbHDsfQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالوثائق ديوان الرقابة المالية يكشف فسادا كبيرا في وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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