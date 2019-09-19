أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى :(الخبيث / الخبائث )

2019/09/19 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور يأتى نقيضا لمصطلح الطيب :أولا : عن البلد الطيب والبلد الخبيث يقول جل وعلا : ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ-;- وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ-;- كَذَٰ-;-لِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿-;-٥-;-٨-;-﴾-;- الاعراف ).1 ـ ( البلد ) هنا ليس مجرد المكان أو الموقع الجغرافى ، ولكنه الثقافة السائدة ، هل هى ثقاف......

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