اخماد 6 حرائق في ديالى احدها كاد يلتهم 20 دونم من البساتين

2019/09/19 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، امس الاربعاء، اخماد 6 حرائق في مناطق متفرقة من المحافظة احداها كاد يلتهم 20دونم من البساتين

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