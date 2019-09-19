بظروف غامضة.. انتحار صبي شنقا شرق بعقوبة

2019/09/19 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، انتحار صبي في ظروف غامضة في قرية زراعية شرق بعقوبة.

وقال المصدر ان “صبي انتحر شنقا

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