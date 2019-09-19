2019/09/19 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e-U0Sv4lCXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | اين تذهب أموال الاتحاد العراقي ؟!!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | اين تذهب أموال الاتحاد العراقي ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).