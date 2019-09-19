العتبة الحسينية تنفي دعوتها للمتجاوزين المهدمة بيوتهم الى السكن في مدن الزائرين

2019/09/19 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مساعد امين عام العتبة الحسينية، افضل الشامي، اليوم الخميس، دعوة العتبة للمتجاوزين المهدمة بيوتهم الى السكن في مدن الزائرين.

وقال الشامي لـ"الغد برس" انه "لاصحة لوجود دعوة للمتجاوزين الذين تم تهديم منازلهم في محافظة كربلاء والمحافظات الأخرى من قبل مديريات البلديات للسكن في مدن الزائرين لحين حل أزمة السكن مع الحكومة".

واشار الى ان "مدن الزائرين لا يمكنها أن تسع كل هؤلاء الناس"، مضيفا أن "المدن مفتوحة في الوقت الحاضر لاستقبال الزائرين فقط".

وكانت رسالة متداولة انتشرت بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المتجاوزين إلى السكن في مدن الزائرين التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين

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