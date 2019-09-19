عضو بلجنة الامن والدفاع يحذر من استمرار تدفق المخدرات من إيران عبر ديالى

2019/09/19 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الخميس (19 ايلول 2019)، من استمرار تدفق المخدرات من إيران عبر محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث إن “تدفق المخدرات من إيران عبر الحدود مع ديالى لم يتوقف، بسبب الفراغات الامنية نتيجة التضاريس المعقدة بين حدود البلدين”.

وأضاف أن “تجارة المخدرات ودخولها الاراضي العراقية تدار من قبل جهات متنفذة، الامر الذي يستدعي إلى وقفة حكومية جادة للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تقل خطرا من الإرهاب”.

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