بالصور والفيديو… متظاهرو كربلاء فتحوا النار من أسلحة بحوزتهم خلال تجمعهم  

2019/09/19 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس افاد مصدر في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن تجمع 400 شخص امام مبنى المحافظة احتجاجا على إزالة التجاوزات، فيما بين ان المتظاهرين يحملون أسلحة وأطلقوا عيارات نارية منها وبدأوا يمارسون أعمال شغب.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “400 شخص تجمعوا قرب ساحة التربية، وبعدها توجهوا نحو مبنى المحافظة”.واضاف ان “المتظاهرين اعلنوا

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