مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية شمالي بغداد

2019/09/19 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا سكنيا في منطقة الشعب شمالي بغداد، واحتجزوا تحت تهديد السلاح الابيض ساكنيه باحدى الغرف وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.





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