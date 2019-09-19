ليلة قصف على القائم تحول ليلها الى نهار : طائرات سعودية تقصف مواقع حدودية في البو كمال – مفصل

2019/09/19 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ‏قال مصدر أمني في مدينة القائم العراقية: ” ان طائرات يعتقد أنها مسيرة قصفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية القريبة من الحدود مع العراق ” .‏و أضاف المصدر الأمني العراقي: ” ان الضربة الجوية أستهدفت مقر فصائل “فاطميون” التابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن 5 قتلى و9 جرحى ” وكانت […]

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