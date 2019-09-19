دولة مجاورة للعراق : ملف الطائرات المسيرة بالكامل إلى جهاز أمن الدولة

2019/09/19 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بس عراق : قال مصدر مطلع لـ “القبس” الكويتية ان ” وزارة الداخلية في الكويت قررت مؤخراً إسناد متابعة ملف *الطائرات اللاسلكية المسيرة* بالكامل إلى جهاز أمن الدولة، من حيث الرصد والمتابعة واجراءات التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة.واضاف المصدر ألذي تابعته يس عراق ” ان جهاز أمن الدولة قام مؤخراً باستيراد تقنية حديثة قادرة […]

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