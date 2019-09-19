قريبا.. السفر إلى القمر

2019/09/19 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هل فكرت عزيزي القارئ يوما في ما سيكون عليه الأمر إذا استطعنا القفز في المصعد، والضغط على زر، والتوجه إلى القمر؟

على الرغم من

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