رفاق رونالدو ينجون من

2019/09/19 | 01:06

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انتفض أتليتيكو مدريد ليعدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

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