2019/09/19 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G1-tOywIxpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تابعوا آخر المستجدات والقضايا على الساحة العراقية يوميا في حديث بغداد) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تابعوا آخر المستجدات والقضايا على الساحة العراقية يوميا في حديث بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).