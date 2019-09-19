البنتاغون: واشنطن مستمرة في إرسال أسلحة للأكراد السوريين

2019/09/19 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مسؤول في البنتاغون، يوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة مستمرّة في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية للمقاتلين الأكراد في سوريا، كي يواصلوا محاربة تنظيم داعش، وذلك على الرّغم من إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وقال مدير مجموعة العمل في البنتاغون حول مكافحة تنظيم داعش كريس ماير: "نحن مستمرون في توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قوات سوريا الديمقراطية وبالأخصّ لمهمة القضاء على تنظيم داعش".وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نحن شفّافون للغاية بشأن ماهيّة تلك الإمدادات.



نحن نقدّم شهريًا إلى تركيا تقريرًا عن ماهيّة تلك الأسلحة والمركبات".وأتى تصريح المسؤول الأمريكي غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشنّ عملية "للقضاء" على التهديد الذي تمثّله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.وسبق أن حذر أردوغان مرارًا من أنّ بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردًا ضدّها منذ عقود.



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