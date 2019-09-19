السيتي يمسح أحزانه المحلية بفوز أوروبي

2019/09/19 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وضع مانشستر سيتي هزيمته المحلية الأخيرة أمام نورويتش سيتي خلف ظهره، فحقق فوزا لافتا على مضيفه شاختار دونتسك 3-0 مساء الأربعاء، ضمن بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف السيتي كل من رياض محرز (24) وإلكاي جوندوجان (38) وجابريال جيسوس (76).وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف وراء دينامو زغرب الذي هزم أتلانتا برباعية نظيفة في التوقيت ذاته.



واعتمد فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، وأبقى على مجموعة كبيرة من لاعبيه على مقاعد البدلاء أمثال سيرجيو أجويرو ودفيد سيلفا وبرناردو سيلفا.وعاد لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو للعب في عمق الدفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي لتعويض إصابة جون ستونز إيميريك لابورت، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وأولكسندر زينتشينكو، وقام الإسباني رودري بدور لاعب الارتكاز خلف جوندوجان وصانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين، فيما تكون الخط الهجومي من محرز وجابريال جيسوس ورحيم سترلينج.في الجهة المقابلة، لجأ شاختار إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، فتشكل الخط الخلفي من الرباعي سيرجي بولبات وسيرجي كريفتسوف وميكولا ماتفينكو وإيسمايلي، ووقف تاراس ستيبابنينكو إلى جانب ألان باتريك في وسط الملعب، وراء الثلاثي مارلوس بونفيم وتايسون ومانور سالومون، الذي شكل دعامة لرأس الحربة موراييس.وهدد مانشستر سيتي مرمى مضيفه في الدقيقة الأولى، عندما نفذ دي بروين ركلة حرة على رأس رودري الذي ضلت كرته طريق المرمى، وفشل أوتامندي في استغلال كرة عرضية أمام المرمى بالدقيقة العاشرة.الرد من جانب شاختار جاء في الدقيقة 12 عندما أبعد زينتشينكو الكرة برأسه لتصل إلى مارلوس الذي سدد في المرة الأولى لترتد الكرة من المدافعن قبل أن يسدد كرة ثانية بعيدة عن المرمى.وحصل محرز على فرصة افتتاح التسجيل بالدقيقة 20 عندما سدد كرة من حافة منطقة الجزاء فوق المرمى، ووقف الدفاع أمام محاولة من حيسوس اثر بينية من جوندوجان.وافتتح محرز التسجيل في الدقيقة 24، بعدما تابع تسديدة مرتدة من القائم لزميله جوندوجان، وكاد يأتي الرد سريعا في الدقيقة 35، عندما مرر تايسون كرة بينية إلى موراييس الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس إيدرسون ببراعة.وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما مرر محرز الكرة إلى جوندوجان الذي سدد من حدود منطقة الجزاء كرة ملتفة على يمين الحارس.وقبل نهاية الشوط الأول، قابل دي بروين كرة جيسوس البينية ليهز الشباك الخارجية، ثم كسر موراييس مصيدة التسلل وانفرد بالحارس إيدرسون الذي منعه من التسديد.وعاد موراييس ليهدر فرصة جديدة مع بداية الشوط الثاني عندما استغل خروجا متهورا من إيدرسون لكنه فشل في إصابة الشباك الخالية من حدود منطقة الجزاء، وسدد سترلينج في القائم من مسافة قريبة اثر متابعته تسديدة جوندوجان المرتدة من الحاري بياتوف في الدقيقة 53.وألغى الحكم هدفا لأوتامندي في الدقيقة 63 لتسلل صانعه سترلينج، وسدد دي بروين بعيدا عن مرمى شاختار في الدقيقة 68، وسجل سيتي الهدف الثالث له في الدقيقة 76، بعدما تابع جيسوس تمريرة دي بروين في الزاوية السفلى اليمنى للمرمى.ومرت الدقائق الأهيرة هادئة مع استسلام شاختار، ودخول جواو كانسيلو وبنجامين مندي إلى تشكيلة سيتي، فخرج الفريق الإنجليزي فائزا بثلاثية نظيفة.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيتي يمسح أحزانه المحلية بفوز أوروبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيتي يمسح أحزانه المحلية بفوز أوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).