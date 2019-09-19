عبد المهدي: سنعود من الصين بنتائج ايجابية ولا شيء ينطلق من العراق للعدوان على أي بلد مجاور

2019/09/19 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية أبرز ماجاء في الجلسة الحوارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع وسائل إعلام عراقية وعربية

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