التربية: تعزيز التعليم الإلكتروني عبر المشاركات الخارجية

2019/09/19 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائيتعمل وزارة التربية على تعزيز التعليم الرقمي من خلال مشاركتها بالمؤتمرات الدولية اسهاما منها للنهوض بالعملية التعليمية، مفصحة عن نجاح تجربة افتتاح صفوف الكترونية ضمن ثلاث مدارس.

وقال مدير العلاقات الثقافية بالوزارة محمود القيسي بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان الوفد المشارك بمؤتمر الابتكار التقني في التعليم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي اقيم في العاصمة العمانية مسقط، عقد لقاءات بمجموعة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة بالتربية والتعليم والعمل على كيفية ادخال التكنولوجيا بمجال التعليم، والتي عدها من احدث طرائق التعليم عالميا اسهاما بمواكبة التطورات الحاصلة بهذا المجال.

وشدد على امكانية الاستفادة من تجارب تطبيق الابتكارات التكنولوجية لتطوير قطاع التربية والتعليم ومواكبة دول الشرق الأوسط على مستوى المناهج والمهارات في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع عالميا، معربا عن امله بأن يتم الاتفاق على خطط تهدف لتحقيق أقصى افادة من الشراكة في التعليم الالكتروني والعادي للارتقاء فيها نحو الافضل.

وعلى الصعيد نفسه، افاد مدير التعليم العام والاهلي والاجنبي بالوزارة علي مخلف الدليمي في تصريح خاص لـ”الصباح” بان وزارته تعمل على تطوير واقع التعليم من خلال افتتاح صفوف الكترونية، منوها بأنه سبق وان تم افتتاحها ضمن ثانوية المتميزات بجانب الرصافة، وكان هناك تفاعل قوي من الطالبات مع التجربة من خلال استيعابهن وإصغائهن للمادة بصورة ملفتة مقارنة بما سبقها، مفصحا عن افتتاح صفوف بمدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد استمرارا لتطبيق هذه التجربة بالمدارس الاخرى.

في السياق نفسه، اوضح مدير اعلام تربية الرصافة الاولى هادي الفريجي بتصريح خاص لـ”الصباح” ان الصفوف الالكترونية بثانوية المتميزات، بلغ عددها ثلاثة وتضم 100 جهاز (ايباد) وسبورة ذكية لكل صف بمرحلة الاول المتوسط، مضيفا انه تم ايضا تنصيب المناهج الدراسية على الجهاز والسبورة الذكية، ويتم تحديث المواد باستمرار وشرح المادة بصورة مجسمة.

ونوه بأن التجربة تمت بالتعاون بين الادارة ومجلس الاباء والمعلمين وبالاتفاق مع شركة رصينة للأجهزة الالكترونية، مؤكدا انها اثبتت نجاحا واضحا ضمن المدارس التي طبقتها، كما حققت نسب نجاح عالية مقارنة بالمدة التي كانت تعتمد فيها على الطرق التقليدية في التعليم.

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