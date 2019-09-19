نقلة موعيّة.. تقنيّة بيومترية جديدة تدخل عالم الهواتف الذكية

2019/09/19 | 01:37

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كتب شادي عواد في "الجمهورية": تعمل الشركات على تغيير طريقة عمل بعض التقنيات ودمجها مع بعضها، للإستفادة من المساحة التي كانت تشغلها لوضع

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