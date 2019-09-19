العتبة الحسينية: امتيازات لأسر شهداء ركضة طويريج

2019/09/19 | 01:56

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كربلاء/ علي لفته

قررت العتبة الحسينية المقدسة تكريم أسر شهداء حادثة ركضة طويريج التي حصلت في العاشر من شهر محرم الحالي وراح ضحيتها 31 شهيدا.

وقال المشرف على اعلام العتبة افضل الشامي، لمراسل "الصباح": ان الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة قررت تكريم أسر شهداء حادثة ركضة طويريج الذين سقطوا في باب الرجاء، مضيفا ان هذا التكريم يأتي لتعويض ورعاية ذوي شهداء الحادثة التي وقعت في زيارة العاشر من محرم التي شارك فيها ملايين الزوار من الداخل ومن جميع انحاء العالم. وأشار الى ان التكريم تضمن صرف منحة بمقدار عشرة ملايين دينار لكل أسرة شهيد ومنح راتب شهري على ألا يقل عن 750 ألف دينار ويزداد بزيادة عدد أفراد الأسرة.

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