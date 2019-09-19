الحكيم: المعارضة حق دستوري هدفها تشخيص الأخطاء

2019/09/19 | 01:56

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بغداد/ الصباح

جدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، تاكيده على ان المعارضة السياسية حق دستوري.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته «الصباح»، ان «الحكيم استقبل السفير الايطالي لدى بغداد برونو انطونيو باسكوينو، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والمنطقة، بالاضافة الى استعراض سير العلاقات الثنائية بين البلدين».

واكد الحكيم، بحسب البيان، ان»المعارضة السياسية، حق دستوري وسياسي ضمن الأطر القانونية، نهدف من خلالها الى تصويب المسار وتشخيص الاخطاء ودعم النظام السياسي».

وثمن رئيس تيار الحكمة الوطني «دعوة السفير الايطالي ، لحضور اجتماعات قمة البحر الابيض المتوسط التي ستعقد قريبا في ايطاليا».

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