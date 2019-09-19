2019/09/19 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gXhghh_uiOg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يقلد اصوات افلام الكارتون كونان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يقلد اصوات افلام الكارتون كونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).